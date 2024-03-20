Андрей Кончаловский: церемония вручения премий «Ника» пройдет в апреле или мае
В апреле или мае 2024 года состоится церемония вручения Национальной кинематографической премии «Ника», заявил президент Российской академии кинематографических искусств «Ника» Андрей Кончаловский, передает ТАСС.
По его словам, первый этап голосования за номинантов уже стартовал.
В прошлом году торжественную церемонию вручения кинематографических наград было решено перенести на весну этого года. На ней произойдет вручение премий за 2022 и 2023 годы.
Ранее «Вызов» и «Чебурашка» вошли в лонг-лист премии «Ника» за 2022 и 2023 годы, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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