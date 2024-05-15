Алла Пугачева встретилась с Юрием Шевчуком на Кипре

Алла Пугачева сообщила, что встретилась на Кипре с Юрием Шевчуком. Об этом певица написала на своей странице в соцсети Instagram (запрещена в РФ, принадлежит корпорации Meta, запрещенной и признанной в России экстремистской).

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Артистка вместе с супругом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов) посетила концерт лидера «ДДТ» в Лимассоле 11 мая. Позже она поделилась серией фотографий, на которых также представлен Олег Тиньков (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов).

Ранее СМИ сообщали, что председатель организации «Союз отцов» попросил проверить Шевчука на иностранное финансирование и на призывы к экстремизму за произнесенную на концерте в Дубае речь о революции.

Позже лидер группы «ДДТ» заявил, что не боится возможной проверки Минюста и Генпрокуратуры, поскольку никогда не получал иностранного финансирования, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Юрий ШевчукАлла Пугачева

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