Альбом Мадонны признали национальным достоянием США

Альбом американской поп-певицы Мадонны Like A Virgin, выпущенный в 1984 году, включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.

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Вместе с альбомом в реестр включили песню «Gasolina», «All I Want For Christmas Is You», саундтрек к игре Super Mario Bros. и другие.

Всего в музыкальном собрании библиотеки числятся около миллиона аудиозаписей и альбомов.

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ФОТО: РИА Новости, Алексей Даничев
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