Альбом Мадонны признали национальным достоянием США
12 апреля 202316:40
Альбом американской поп-певицы Мадонны Like A Virgin, выпущенный в 1984 году, включили в Национальный реестр аудиозаписей Библиотеки конгресса США. Об этом сообщает The Hollywood Reporter.
Вместе с альбомом в реестр включили песню «Gasolina», «All I Want For Christmas Is You», саундтрек к игре Super Mario Bros. и другие.
Всего в музыкальном собрании библиотеки числятся около миллиона аудиозаписей и альбомов.
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12 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru