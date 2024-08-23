Актера озвучки Репетура лишили водительских прав за пьяное вождение

Чертановский суд Москвы лишил Бориса Репетура, известного актера театра, кино и озвучивания, водительских прав на полтора года за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.

Репетуру было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.