Актера озвучки Репетура лишили водительских прав за пьяное вождение
Чертановский суд Москвы лишил Бориса Репетура, известного актера театра, кино и озвучивания, водительских прав на полтора года за нарушение правил дорожного движения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу суда.
Репетуру было назначено административное наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей и лишения права управления транспортными средствами на срок 1 год и 6 месяцев.
Суд установил, что административный протокол был составлен из-за того, что Репетур не выполнил требование правил дорожного движения, запрещающее водителю употреблять алкогольные напитки, наркотические или психотропные вещества после участия в дорожно-транспортном происшествии или после остановки его транспортного средства сотрудником полиции.
Это нарушение было зафиксировано до проведения соответствующего освидетельствования или принятия решения о его освобождении от этой процедуры, передает «Радиоточка».
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