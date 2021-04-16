Актер сериала «Ход королевы» сыграет менеджера The Beatles

Актер Джейкоб Форчун-Ллойд сыграет менеджера группы The Beatles Брайана Эпстайна, режиссером картины станет Юнас Окерлунд. Об этом пишет NME.

«Для меня огромная привилегия играть Брайана Эпштейна, человека, оказавшего такое важное и продолжительное культурное влияние», - сказал о своей роли Форчун-Ллойд.

Брайане Эпстайне занимался The Beatles и еще рядом артистов с 1962 года до своей гибели в 1967 году. Причиной его смерти стала передозировка наркотиками.

Говоря о предстоящем фильме и участии в нем Форчун-Ллойда, режиссер ленты Окерлунд сказал, что «занять место Брайана - непростая задача, но Джейкоб - идеальный исполнитель».

«Он харизматичен и мрачен одновременно, уравновешивая тот эмоциональный диапазон, когда вы не уверены, любите ли вы его, или ужасно сопереживаете внутреннему смятению его персонажа. Никто не смог бы оживить Брайана лучше», - отметил он.

Съемки фильма должны начаться уже в этом году и пройти в Ливерпуле, Лондоне и Америке.

