Актер Аверин пожаловался, что все его знают только по «Глухарю»
17 июля 202415:47
Российский актер Максим Аверин признался, что его расстраивает тот факт, что поклонники знают артиста только по ролям в сериалах «Глухарь» и «Склифосовский».
«Говорю: столько ролей сыграно, а запомнюсь всем врачом и «Глухарем». Но друг меня успокоил: «Не переживай, у тебя все роли хорошие — что первая, что вторая», — посетовал артист в беседе со StarHit.
Аверин отметил, что любит свою работу. Также он поделился, что любит работать не только с опытными режиссерами, но и с молодыми.
Ранее актер Сергей Безруков посоветовал молодежи больше путешествовать, напоминает РЕН ТВ. Он отметил, что это, наряду с чтением, помогает саморазвитию.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru