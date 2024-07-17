Актер Аверин пожаловался, что все его знают только по «Глухарю»

«Говорю: столько ролей сыграно, а запомнюсь всем врачом и «Глухарем». Но друг меня успокоил: «Не переживай, у тебя все роли хорошие — что первая, что вторая», — посетовал артист в беседе со StarHit.

Аверин отметил, что любит свою работу. Также он поделился, что любит работать не только с опытными режиссерами, но и с молодыми.

Ранее актер Сергей Безруков посоветовал молодежи больше путешествовать, напоминает РЕН ТВ. Он отметил, что это, наряду с чтением, помогает саморазвитию.

