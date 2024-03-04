Актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев умер в 53 года

Он назвал Николаева неисправимым оптимистом и весельчаком. По его словам, актер всегда надеялся на светлое завтра.

Тело Николаева обнаружили в его квартире. О причине смерти не сообщается. Актера похоронят в Петрозаводске.

В конце февраля стало известно о смерти российского актера Павла Маркина на 54-м году жизни. Он снялся в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «ДМБ» и другие, передает «Радиоточка НСН».

