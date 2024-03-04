Актер из «Улиц разбитых фонарей» Георгий Николаев умер в 53 года
Снявшийся в сериале «Улица разбитых фонарей» актер Георгий Николаев умер на 54-м году жизни, сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте» его коллега Анатолий Краснопивцев.
Он назвал Николаева неисправимым оптимистом и весельчаком. По его словам, актер всегда надеялся на светлое завтра.
Тело Николаева обнаружили в его квартире. О причине смерти не сообщается. Актера похоронят в Петрозаводске.
В конце февраля стало известно о смерти российского актера Павла Маркина на 54-м году жизни. Он снялся в более 70 фильмах и сериалах, среди которых «Реальные пацаны», «ДМБ» и другие, передает «Радиоточка НСН».
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