Актер Бикович заявил о желании сыграть роль князя Александра Невского

Сербский и российский актер Милош Бикович признался, что хотел бы сыграть князя Александра Невского в кино. Об этом он рассказал на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».

Актер Милош Бикович женился и вскоре станет отцом

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария», - поделился звезда фильма «Холоп».

По словам актера, ему интересно сыграть персонажа, на которого он не похож. Бикович полагает, что это удивит зрителей и вызовет у них интерес.

Ранее стало известно, что актера лишили роли в сериале от HBO «Белый лотос» из-за возражений со стороны Украины. Вместо него в третьем сезоне сыграет болгарский артист Джулиан Костов, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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