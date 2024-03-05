Актер Бикович заявил о желании сыграть роль князя Александра Невского
Сербский и российский актер Милош Бикович признался, что хотел бы сыграть князя Александра Невского в кино. Об этом он рассказал на Всемирном фестивале молодежи в «Сириусе».
«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария», - поделился звезда фильма «Холоп».
По словам актера, ему интересно сыграть персонажа, на которого он не похож. Бикович полагает, что это удивит зрителей и вызовет у них интерес.
Ранее стало известно, что актера лишили роли в сериале от HBO «Белый лотос» из-за возражений со стороны Украины. Вместо него в третьем сезоне сыграет болгарский артист Джулиан Костов, отмечает «Радиоточка НСН».
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