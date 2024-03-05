Актер Бикович заявил о желании сыграть роль князя Александра Невского

«Мне было бы интересно сыграть Александра Невского. Но это ничего не значит, потому что все зависит от сценария», - поделился звезда фильма «Холоп».

По словам актера, ему интересно сыграть персонажа, на которого он не похож. Бикович полагает, что это удивит зрителей и вызовет у них интерес.

Ранее стало известно, что актера лишили роли в сериале от HBO «Белый лотос» из-за возражений со стороны Украины. Вместо него в третьем сезоне сыграет болгарский артист Джулиан Костов, отмечает «Радиоточка НСН».

