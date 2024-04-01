ВТБ приостановит выдачу IТ-ипотеки с 3 апреля
Банк ВТБ приостановит выдачу ипотеки с господдержкой для IТ из-за исчерпания лимитов по программе. Об этом сообщает портал Сделка.рф со ссылкой на письмо организации.
«Банк временно приостанавливает заключение кредитных договоров... по причине исчерпания у ВТБ и иных кредиторов утвержденного лимита выдач по программе», — отмечается в сообщении.
Выдачу IТ-ипотеки приостановят с 3 апреля. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ВТБ, передает ТАСС.
Ранее Сбер, ПСБ, МТС Банк, Банк Санкт-Петербурга перестали принимать заявки на IT-ипотеку, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru