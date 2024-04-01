ВТБ приостановит выдачу IТ-ипотеки с 3 апреля

Банк ВТБ приостановит выдачу ипотеки с господдержкой для IТ из-за исчерпания лимитов по программе. Об этом сообщает портал Сделка.рф со ссылкой на письмо организации.

Набиуллина предложила закрыть программу льготной ипотеки

«Банк временно приостанавливает заключение кредитных договоров... по причине исчерпания у ВТБ и иных кредиторов утвержденного лимита выдач по программе», — отмечается в сообщении.

Выдачу IТ-ипотеки приостановят с 3 апреля. Позже эту информацию подтвердили в пресс-службе ВТБ, передает ТАСС.

Ранее Сбер, ПСБ, МТС Банк, Банк Санкт-Петербурга перестали принимать заявки на IT-ипотеку, напоминает «Свободная пресса».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:ИпотекаВТБ

Горячие новости

Все новости

партнеры