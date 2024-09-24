ВТБ повышает ипотечную ставку до 22% с 25 сентября
С 25 сентября базовая ставка по ипотеке ВТБ увеличится на 1,5 процентного пункта и составит 22%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. Это решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями дальнейшего увеличения, что значительно повысило стоимость привлечения средств для банков.
Согласно сообщению, клиенты смогут получить ипотеку по ставке от 22% годовых с учетом действующих дисконтов. Комбинированная ипотека будет доступна по ставке от 7,4%. Итоговые условия ипотечного договора зависят от размера первого взноса, кредита, наличия зарплатной карты ВТБ, комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, чьи заявки на ипотеку были одобрены до 25 сентября, смогут воспользоваться прежними ставками до 4 октября включительно.
ВТБ продолжает предлагать скидки: 0,2 п. п. при крупной сумме кредита, 0,3 п. п. за использование сервисов безопасных расчетов и электронной регистрации, 0,7 п. п. за получение зарплаты на карту ВТБ, и 0,8 п. п. при переводе зарплаты в банк в течение трех месяцев после сделки. Ставки по семейной, IT-, Дальневосточной и арктической ипотеке останутся неизменными: 6% и 2% соответственно.
13 сентября Банк России повысил ключевую ставку до 19%. В релизе регулятора отмечалось, что годовая инфляция по итогам 2024 года, вероятно, превысит прогнозный диапазон в 6,5-7%, а рост внутреннего спроса значительно опережает возможности расширения предложения товаров и услуг, передает «Радиоточка НСН».
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