ВТБ повышает ипотечную ставку до 22% с 25 сентября

С 25 сентября базовая ставка по ипотеке ВТБ увеличится на 1,5 процентного пункта и составит 22%, сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на пресс-службу банка. Это решение связано с ростом ключевой ставки и высокими ожиданиями дальнейшего увеличения, что значительно повысило стоимость привлечения средств для банков.

Согласно сообщению, клиенты смогут получить ипотеку по ставке от 22% годовых с учетом действующих дисконтов. Комбинированная ипотека будет доступна по ставке от 7,4%. Итоговые условия ипотечного договора зависят от размера первого взноса, кредита, наличия зарплатной карты ВТБ, комплексной страховки и подтверждения дохода. Заемщики, чьи заявки на ипотеку были одобрены до 25 сентября, смогут воспользоваться прежними ставками до 4 октября включительно.