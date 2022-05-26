Власти Москвы не планируют выпускать старые модели «Москвича»

Власти Москвы не планируют выпускать на бывшем заводе Renault старые модели автомобиля «Москвич» и намерены привлечь к работе иностранных партнеров. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин.

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На минувшей неделе стало известно, что активы Renault в России переходят в собственность государства, правительство Москвы получит 100% акций «ЗАО "Рено Россия"». Собянин заявлял, что на столичном заводе будет возобновлено производство автомобилей под историческим брендом «Москвич», напоминает «Свободная пресса».

Как отметил мэр Москвы, выступая на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России», власти города боялись потерять завод — «один из лучших в стране» — и решились оставить эту компетенцию, взявшись за производство «Москвича».

«Но почему-то очень многие решили, что мы будем выпускать старую модель "Москвича". Может быть, для ретро стоит сделать, но мы не собираемся выпускать старую модель, мы собираемся выпускать самые современные модели, с переходом на электромобили», — цитирует Собянина ТАСС.

Для деятельности предприятия понадобятся международные партнеры, так как «с нуля создать отечественный автомобиль своими силами невозможно».

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
ТЕГИ:ПроизводствоАвтомобилиМоскваСергей Собянин
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