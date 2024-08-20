Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»

«Эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — написал предприниматель.

По словам Бакальчука, с помощью регистрации товарного знака он намерен защитить доменное имя wb.ru и права на свой строительный бизнес, который занимается возведением складов для маркетплейса.

Ранее стало известно, что соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд заявление о расторжении брака с супругом, напоминает РЕН ТВ. В это же время маркетплейс объединился с рекламным оператором Russ в новое ООО «РВБ». Владислава Бакальчука отстранили от управления компанией.

