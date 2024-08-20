Владислав Бакальчук подал документы на регистрацию товарного знака «ВБ»
Сооснователь маркетплейса Wildberries, учредитель «ВБ Девелопмент» Владислав Бакальчук подал документы в Роспатент на регистрацию товарного знака «ВБ». Об этом он сообщил в Telegram.
«Эти буквы символизируют не просто бренд, а мое личное участие в создании и развитии компании, ставшей лидером на рынке. ВБ — это не только Wildberries, названная по первым буквам моего имени, но и Владислав Бакальчук», — написал предприниматель.
По словам Бакальчука, с помощью регистрации товарного знака он намерен защитить доменное имя wb.ru и права на свой строительный бизнес, который занимается возведением складов для маркетплейса.
Ранее стало известно, что соосновательница Wildberries Татьяна Бакальчук подала в суд заявление о расторжении брака с супругом, напоминает РЕН ТВ. В это же время маркетплейс объединился с рекламным оператором Russ в новое ООО «РВБ». Владислава Бакальчука отстранили от управления компанией.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru