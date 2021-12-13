Владимир Кириенко назначен гендиректором VK

Новым генеральным директором VK (Россия) стал Владимир Кириенко, сообщает пресс-служба VK Company Limited.

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В сообщении говорится, что за его кандидатуру совет директоров проголосовал единогласно. На этом посту Кириенко сменил Бориса Добродеева, ранее заявившего о намерении уйти с должности.

Кириенко отметил, что под его руководством компания сохранит фокус на расширении охвата и повышении вовлеченности пользователей.

«Я проведу анализ всех процессов и в максимально сжатые сроки представлю акционерам свое видение развития компании», - добавил новый гендиректор.

Владимир Кириенко является сыном заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. До назначения гендиректором VK он работал в компании «Ростелеком», сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости
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