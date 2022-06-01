В российских магазинах IKEA откроются отделы возврата

Российские магазины IKEA откроют отделы обмена и возврата, они возобновят работу с 1 июня. Об этом говорится в сообщении на сайте компании.

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Отмечается, что отделы будут работать со вторника по субботу с 12.00 до 20.00. Покупатели смогут вернуть деньги на банковскую карту или расчетный счет.

«По техническим причинам мы испытываем трудности с возвратом средств наличными», — подчеркнули в IKEA.

Шведская сеть магазинов мебели и товаров для дома приостановила работу в РФ в марте. Сроки возобновления деятельности IKEA в прежнем режиме пока неизвестны.

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ФОТО: РИА Новости/Руслан Кривобок
ТЕГИ:Магазины
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