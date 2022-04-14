В России вырос спрос на отечественную бытовую технику

Ретейлеры фиксируют рост продаж отечественной бытовой техники, в отдельных сетях продажи техники из России и Белоруссии выросли на 50-70% по сравнению с мартом 2021 года. Об этом сообщает РБК со ссылкой на представителей ретейлеров.

СМИ сообщили о возможных проблемах с поставками сантехники

Россия и Белоруссия производят несколько известных в стране брендов, в том числе «Витязь», «Атлант», Flama, Gefest.

Как отмечают в торговых сетях, главные преимущества российских брендов — широкая представленность ассортимента и доступные цены, пишет журнал «Профиль». Кроме того, на спрос на отечественную технику повлияли ожидание санкций и боязнь обесценивания рубля.

Однако эксперты считают, что в ближайшее время рынок бытовой техники ожидает серьезная перестройка, и спрос на эти товары будет постепенно снижаться.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости/Александр Кряжев
ТЕГИ:МагазиныРоссия
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры