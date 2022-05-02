В «Росатоме» назвали решение Финляндии отказаться от совместного строительства АЭС непонятным
Абсолютно непонятно решение финской Fennovoima расторгнуть контракт по АЭС «Ханхикиви-1», заявили в «Росатоаме».
В российской корпорации считают, что проект прогрессировал, отмечает РИА Новости.
В «Росатоме» оставят за собой право отстаивать свои интересы на основе действующих контрактов и законодательства.
Ранее финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Об этом говорится в заявлении Fennovoima.
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