В «Росатоме» назвали решение Финляндии отказаться от совместного строительства АЭС непонятным

В российской корпорации считают, что проект прогрессировал, отмечает РИА Новости.

В «Росатоме» оставят за собой право отстаивать свои интересы на основе действующих контрактов и законодательства.

Ранее финская компания Fennovoima расторгла контракт с компанией RAOS Project (входит в госкорпорацию «Росатом») по строительству АЭС «Ханхикиви-1». Об этом говорится в заявлении Fennovoima.

