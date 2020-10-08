В Москве пройдет конкурс для разработчиков видеоигр — Сергунина

В Москве объявлен конкурс для киберспортивных стартапов Game Innovators. Прием заявок продлится до 30 октября, сообщила пресс-служба Аппарата мэра и правительства Москвы.

Подать заявку можно на официальном сайте конкурса.

По словам заммэра Москвы Натальи Сергуниной, проект запущен совместно с крупными технологичными компаниями. Для кого-то он может стать отправной точкой в карьере.

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В финал конкурса выйдут 20 команд, которые представят свои стартапы потенциальным байерам и инвесторам. Далее они смогут рассчитывать на поддержку своего бизнеса.

Ранее Сергунина сообщила, что более 50 млн рублей инвестиций привлекли стартапы с помощью «Московского акселератора».


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ФОТО: РИА Новости / Кирилл Каллиников
ТЕГИ:ИнновацииМосква
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