В Москве пройдет конкурс для разработчиков видеоигр — Сергунина

В финал конкурса выйдут 20 команд, которые представят свои стартапы потенциальным байерам и инвесторам. Далее они смогут рассчитывать на поддержку своего бизнеса.

Ранее Сергунина сообщила, что более 50 млн рублей инвестиций привлекли стартапы с помощью «Московского акселератора».



