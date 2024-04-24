В Hugo Boss подтвердили планы по продаже российского бизнеса
Производитель одежды Hugo Boss планирует продать свой российский бизнес партнеру Stockmann. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на представителей компании.
По данным агентства, подобную продажу должен также согласовать европейский надзорный орган.
В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что продажа может состояться уже в третьем квартале 2024 года. При этом в компании намерены сохранить все рабочие места, на месте Hugo Boss откроются магазины «Стокманн».
Ранее сообщалось, что немецкая компания-производитель стройматериалов Knauf также передаст свой бизнес в России под управление местного менеджмента, напоминает «Радиоточка НСН».
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