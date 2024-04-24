В Hugo Boss подтвердили планы по продаже российского бизнеса

По данным агентства, подобную продажу должен также согласовать европейский надзорный орган.

В свою очередь «Интерфакс» уточняет, что продажа может состояться уже в третьем квартале 2024 года. При этом в компании намерены сохранить все рабочие места, на месте Hugo Boss откроются магазины «Стокманн».

Ранее сообщалось, что немецкая компания-производитель стройматериалов Knauf также передаст свой бизнес в России под управление местного менеджмента, напоминает «Радиоточка НСН».

