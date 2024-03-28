Производитель кирпича Wienerberger продал свои заводы в России
Крупнейший мировой производитель керамических строительных блоков и кирпича концерн Wienerberger продал заводы по производству кирпича во Владимирской области и Татарстане. Об этом сообщает РБК.
Как отметил представитель австрийской компании в беседе с изданием, из-за геополитической ситуации производитель принял решение покинуть российский рынок в 2022 году.
«Структурирование сделки оказалось очень сложным… однако продажа местного бизнеса российской семейной группе была успешно завершена», — пишет РБК.
Сумма сделки не называется.
Согласно данным ЕГРЮЛ, с 12 февраля компаниями «Винербергер Куркачи» и «Винербергер кирпич» владеет фирма «Строймикс», принадлежащая бизнесмену Алексею Филину.
Ранее компания-производитель драгметаллов Polymetal International plc завершила сделку по продаже активов в РФ, которые выкупила организация «Мангазея Плюс», напоминает телеканал «360».
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