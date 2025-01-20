В Бурятии снимают с производства шоколад «Аюнка»
В Бурятии снимают с производства и изымают из продажи шоколад «Аюнка» от компании «Лесная фабрика». Как сообщает «Коммерсант», причиной стала схожесть с шоколадом «Аленка».
Руководитель «Лесной фабрики» Александр Разживин рассказал, что претензия от фабрики «Красный Октябрь» носит досудебный характер, какая-либо материальная компенсация пока не предусматривается и бурятская компания пытается урегулировать ситуацию «мирным путем».
Разживин также добавил, что шоколад «Аюнка» начали производить около года назад, а через несколько месяцев был проведен редизайн упаковки, который, вероятно, и привлек внимание «Красного Октября».
Ранее в ФТС России заявили, что прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти в страну с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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