В Бурятии снимают с производства шоколад «Аюнка»

Руководитель «Лесной фабрики» Александр Разживин рассказал, что претензия от фабрики «Красный Октябрь» носит досудебный характер, какая-либо материальная компенсация пока не предусматривается и бурятская компания пытается урегулировать ситуацию «мирным путем».

Разживин также добавил, что шоколад «Аюнка» начали производить около года назад, а через несколько месяцев был проведен редизайн упаковки, который, вероятно, и привлек внимание «Красного Октября».

Ранее в ФТС России заявили, что прилетевшие в Тюмень из ОАЭ двое мужчин попытались незаконно ввезти в страну с целью перепродажи 256 плиток дубайского шоколада, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

