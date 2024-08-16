«ТКС Холдинг» получил контроль над более чем 99% акций Росбанка

МКПАО «ТКС Холдинг», материнская компания Т-Банка, приобрело контроль над более чем 99% обыкновенных акций Росбанка и подало в Банк России предложение о выкупе оставшихся акций, следует из материалов холдинга.

В материалах холдинга сообщается, что эмитент получил контроль над ПАО «Росбанк» и ООО «Русфинанс» путем приобретения 1 425 646 181 акции Росбанка.