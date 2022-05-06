TeamViewer прекращает работу в России и Белоруссии

Разработчик программы для удаленного доступа TeamViewer не будет продлевать контракты с клиентами из Белоруссии и России, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на заявление компании.

Подписки на TeamViewer, «не связанные с неправомерным использованием продуктов», продолжат работу до конца срока, но продлить их будет нельзя. В компании также заблокировали все нелицензионные подключения из России и Белоруссии.

При этом пользователям из Украины услуги TeamViewer предоставляются бесплатно.

TeamViewer — пакет программного обеспечения для удалённого контроля компьютеров, обмена файлами, видеосвязи и веб-конференций.

