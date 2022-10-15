«Союзмультфильм» запустит франшизу семейных кафе
Киностудия «Союзмультфильм» решила запустить франшизу «Союзмульткафе» для разноформатных предприятий общественного питания.
«"Союзмультфильм" запускает франшизу "Союзмульткафе" для разноформатных предприятий общественного питания с использованием популярных анимационных образов. Представителям бизнеса предлагается несколько оригинальных концептов: семейное кафе, ресторан, корнер-киоск, фудтрак», - сообщает пресс-служба киностудии.
«Союзмульткафе» предусматривает тематическое оформление интерьеров, в частности, по мотивам популярных мультфильмов «Простоквашино», «Тайна третьей планеты», «Маугли», «38 Попугаев», «Зебра в клеточку».
Ранее сообщалось, что студия «Союзмультфильм» особое внимание уделит в 2022 году созданию полнометражных анимационных картин. Об этом сообщила председатель совета директоров студии Юлиана Слащева. По её словам, в ближайшее время на экраны страны выйдут полнометражные работы «Суворов: великое путешествие» и спин-офф сериала «Тайны медовой долины», пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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