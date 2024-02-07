Собянин: Городские меры поддержки для стартапов стали еще доступнее
Мэр Москвы Сергей Собянин в своём Telegram-канале заявил, что власти столицы облегчили доступ к городским мерам поддержки для стартапов и высокотехнологичных компаний.
По его словам, если раньше для вступления в специальный городской реестр требовалось соответствие минимум двум из трёх критериев, то теперь будет достаточно одного.
«Исключительные права (патенты) на изобретения, полезные модели, промышленные образцы или программное обеспечение; инвестиции в исследования и разработки; привлечение венчурного капитала в развитие бизнеса», – написал он.
Градоначальник добавил, что в настоящее время в реестр входят 90 предприятий, которым доступны «гранты, кредиты на льготных условиях, консультации экспертов и другие финансовые и нефинансовые меры поддержки».
Ранее Собянин заявил, что каждый 12-й бизнес в Москве создается при поддержке городских властей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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