Правительство РФ выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и масла

Российское правительство выделило 9 млрд рублей на субсидии производителям сахара и подсолнечного масла. Соответствующее постановление подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

«Решение касается компаний, которые участвуют в соглашениях о стабилизации цен на продтовары. Всего на компенсации из резервного фонда выделят 9 млрд рублей, что позволит зафиксировать стоимость 1 кг сахара на уровне не выше 36 рублей для оптовиков и 46 рублей для розничных покупателей, 1 л масла — на уровне 95 и 110 рублей соответственно», — сообщает пресс-служба кабмина.

Власти рассчитывают, что по таким ценам будет реализовано не менее 600 тысяч тонн сахара и 600 тысяч литров масла, сообщает RT.



Отмечается, что трансферты будут распределять на основании поступивших от регионов заявок.

Согласно утвержденным правилам предоставления выплат, зафиксировавшим цены производителям частично компенсируют затраты из расчета 10 рублей на литр масла и 5 рублей на килограмм сахара.

Правительство РФ, ряд производителей и ретейлеров в декабре 2020 года заключили соглашения о предельной стоимости подсолнечного масла и сахарного песка. По условиям договоров, розничная цена масла должна составлять не более 110 рублей за литр, сахара — не более 46 рублей за килограмм. Позже соглашение о стабилизации цен на сахар было продлено до 1 июня, на подсолнечное масло – до 1 октября, напоминает РИА ФАН.

