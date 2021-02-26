СМИ: Telegram займет миллиард долларов на развитие бизнеса
Владелец мессенджера Telegram компания Telegram Group намерена занять миллиард долларов на развитие бизнеса, сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
По данным издания, компания планирует привлечь средства через не размещаемые на бирже конвертируемые облигации. Их распространят среди ограниченного круга инвесторов в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Миллиард долларов пойдет на улучшение инфраструктуры, стабилизацию работы и привлечение новых пользователей Telegram.
Как отмечает издание VTimes, деньги необходимы компании на покрытие срочных долгов. Кроме того, по данным аудиторов PwC, Telegram Group терпит убытки: в 2019 году они составили 150,9 млн долларов, дефицит средств сохранился и в первой половине прошлого года.
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