СМИ: Telegram займет миллиард долларов на развитие бизнеса

По данным издания, компания планирует привлечь средства через не размещаемые на бирже конвертируемые облигации. Их распространят среди ограниченного круга инвесторов в России, Европе, Азии и на Ближнем Востоке. Миллиард долларов пойдет на улучшение инфраструктуры, стабилизацию работы и привлечение новых пользователей Telegram.

Как отмечает издание VTimes, деньги необходимы компании на покрытие срочных долгов. Кроме того, по данным аудиторов PwC, Telegram Group терпит убытки: в 2019 году они составили 150,9 млн долларов, дефицит средств сохранился и в первой половине прошлого года.

