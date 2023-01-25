СМИ: сеть спортмагазинов Decathlon продаст свой бизнес в России

Французская сеть спортивных магазинов Decathlon решила продать свои активы в России, сообщает РБК со ссылкой на источники в сферах ретейла и консалтинга.

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В настоящее время компания ведет поиск покупателя. Она намерена продать свой бизнес целиком.

Ранее стало известно, что Decathlon временно закроется в России. Отмечается, что решение принято в связи с невозможностью продолжать доставку товаров «из-за внешних условий», сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pixabay.com
ТЕГИ:СпортБизнес
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