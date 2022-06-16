СМИ: Decathlon прекратит работу в Москве

Французская сеть магазинов спортивных товаров Decathlon временно прекратят работу в Москве 26 июня. Об этом сообщает The Moscow Times. По данным издания, закрытие будет временным. Невозможность работать объясняется проблемами с поставками.

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Интернет-магазин уже перестал принимать заказы.

Сотрудникам обещают сохранить места.

Mulliez Family Association, которой принадлежит Decathlon, владеет также магазинами «Ашан» и «Леруа Мерлен». Ранее владельцы группы заявляли, что компания не собирается закрывать магазины в России.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МагазиныБизнес
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