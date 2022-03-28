СМИ: Российские операторы предупредили о сбоях связи летом из-за дефицита оборудования
Cбои в работе российских операторов связи могут начаться уже летом из-за проблем с оборудованием. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Газета ссылается на предложения комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, подготовленные по итогам заседания. Эксперты отмечают, что сейчас стоимость телеком-оборудования в РФ выросла на 40% из-за ухода западных вендоров и падения рубля, в дальнейшем она может увеличиться еще на 80%. В нынешних условиях резервов оборудования операторов хватит на 4-6 месяцев, а в июле-августе возможно возникновение аварий и нарушения стабильности работы сети.
Для поддержки операторов в РСПП предлагают наполовину снизить плату за радиочастотный спектр, обнулить ставку по налогу на имущество, а доходы сотрудников отрасли освободить от налогов.
В то же время в Минцифры не видят причин для сбоев в сетях. Как отметили в ведомстве, «работоспособность бизнеса зависит не только от преференций со стороны государства, но и от решений самих предприятий».
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