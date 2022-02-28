СМИ: Производители приостановили отгрузку стройматериалов из-за скачка доллара

Как сообщает газета со ссылкой на одного из поставщиков, товар перестали отгружать производитель кровельных, гидроизоляционных и теплоизоляционных материалов «Технониколь», производители металлопродукции ОМК, «Металлсервис» и ММК.

Сложности коснулись в первую очередь застройщиков и DIY-ретейлеров. Так, строительная компания ГК ФСК сообщила о трудностях с получением поставок от швейцарской ABB и французской «Шнейдер Электрик». В свою очередь, ГК «Гранель» пожаловалась на приостановку отгрузок по действующим договорам, пишет Ura.ru.

Кроме того, основатель онлайн-гипермаркета «Всеинструменты.ру» Виктор Кузнецов заявил, что ряд контрагентов временно приостановили отгрузку и пересматривают цены.

Как отметил президент межотраслевой ассоциации саморегулируемых организаций в области строительства и проектирования «Синергия» Александра Белоус, многие поставщики планируют увеличить цены, поэтому решили не выставлять счета до 1 марта. По данным дистрибьюторов, стройматериалы могут подорожать на 20-30%. В цене поднимутся в основном импортные товары и оборудование; это может ударить по рынку высокобюджетного жилья — здесь используется до 40% импортных материалов.

