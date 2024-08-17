СМИ: Mastercard сократит около тысячи сотрудников

Корпорация Mastercard планирует сократить около 1 тысячи (3%) сотрудников в подразделениях более чем в 80 странах присутствия. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на электронное письмо представителя компании.

Отмечается, что меры примут в рамках реорганизации и направят их на высвобождение ресурсов, которые перераспределят в «зоны роста». Как ожидается, большая часть процесса сокращения завершится к 30 сентября.

На конец 2023 года штат Mastercard составлял 33 400 человек, 67% из которых работали за пределами США.

Между тем крупнейшие мировые фармацевтические компании на 16,9% сократили выплаты российским врачам за участие в конференциях, консультации, расходы за проживание и поездки.

