СМИ: Магазины OBI могут переименовать в HOBI или OBBI

Сеть строительных гипермаркетов OBI к следующему году может сменить название на HOBI или OBBI. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Роспатента.

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Издание отмечает, что российское юридическое лицо ретейлера подало заявки на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI. Кроме того, компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.

Сеть подтвердила, что рассматривает возможности для дальнейшего развития бизнеса, в первую очередь, рост продаж, пишет Газета.ру.

Компания OBI GmbH приостановила деятельность в России в марте, спустя месяц немецкое руководство передало бизнес в РФ в доверительное управление, напоминает РИА ФАН. Новым владельцем сети стала группа компаний MAX.

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ФОТО: РИА Новости / Алексей Майшев
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