СМИ: Магазины OBI могут переименовать в HOBI или OBBI
Сеть строительных гипермаркетов OBI к следующему году может сменить название на HOBI или OBBI. Об этом пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу Роспатента.
Издание отмечает, что российское юридическое лицо ретейлера подало заявки на регистрацию товарных знаков HOBI и OBBI. Кроме того, компания зарегистрировала новый домен h-obi.ru.
Сеть подтвердила, что рассматривает возможности для дальнейшего развития бизнеса, в первую очередь, рост продаж, пишет Газета.ру.
Компания OBI GmbH приостановила деятельность в России в марте, спустя месяц немецкое руководство передало бизнес в РФ в доверительное управление, напоминает РИА ФАН. Новым владельцем сети стала группа компаний MAX.
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