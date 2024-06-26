СМИ: Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции

Арестованный руководитель «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщает РИА Новости.

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Обвиняемый похитил деньги, которые МВД РФ выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.

Ранее стало известно, что Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
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