СМИ: Глава «Уральских заводов» поставлял зарубежные радиостанции
26 июня 202406:03
Арестованный руководитель «Уральских заводов» Василий Мусин в рамках государственного контракта поставил зарубежные радиостанции вместо российских, сообщает РИА Новости.
Обвиняемый похитил деньги, которые МВД РФ выделило в рамках обеспечения исполнения государственного оборонного заказа.
Ранее стало известно, что Мусина подозревают в мошенничестве в особо крупном размере, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru