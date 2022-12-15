СМИ: «Близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, чтобы не остаться без запчастей

Бизнесмен, имя которого не раскрывается, рассказал о приобретении в беседе с изданием. По словам собеседника Financial Times, миллиардер приобрел два автомобиля аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать вторую на запчасти. Сейчас в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach, и таким образом предприниматель обезопасил себя от некачественного ремонта.

Собеседник газеты отметил, что предметы роскоши всегда попадут Россию независимо от санкций, так как потенциальная прибыль от контрабанды высока.

В марте Евросоюз запретил поставки в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

