СМИ: «Близкий к Кремлю» миллиардер купил два Maybach, чтобы не остаться без запчастей
«Близкий к Кремлю» российский миллиардер купил два автомобиля Maybach (марка принадлежит концерну Daimler AG Mercedes-Benz Cars), один — ради запчастей, отсутствующих в России из-за санкций Запада. Об этом пишет Financial Times.
Бизнесмен, имя которого не раскрывается, рассказал о приобретении в беседе с изданием. По словам собеседника Financial Times, миллиардер приобрел два автомобиля аналогичной марки, чтобы в случае поломки первой машины иметь возможность разобрать вторую на запчасти. Сейчас в России наблюдается дефицит оригинальных запчастей Maybach, и таким образом предприниматель обезопасил себя от некачественного ремонта.
Собеседник газеты отметил, что предметы роскоши всегда попадут Россию независимо от санкций, так как потенциальная прибыль от контрабанды высока.
В марте Евросоюз запретил поставки в РФ предметов роскоши, в том числе автомобилей дороже 50 тысяч евро, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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