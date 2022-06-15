Мебельная сеть Hoff может купить бизнес IKEA в России

Мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей IKEA. Об этом заявил гендиректор Hoff Максим Гришаков, передает РИА Новости.

IKEA решила уйти из России

Ранее в среду IKEA официально объявила о решении уйти с российского рынка. Компания сообщила об уменьшении штата сотрудников на собственных производствах и начале процесса поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.

Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе, многих сотрудников ждет сокращение.

В России 17 магазинов и 14 торговых центров IKEA.


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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Бизнес
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