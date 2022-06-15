Мебельная сеть Hoff может купить бизнес IKEA в России
Мебельная сеть Hoff рассмотрит возможность покупки и аренды производственных и торговых площадей IKEA. Об этом заявил гендиректор Hoff Максим Гришаков, передает РИА Новости.
Ранее в среду IKEA официально объявила о решении уйти с российского рынка. Компания сообщила об уменьшении штата сотрудников на собственных производствах и начале процесса поиска новых владельцев для всех четырех фабрик в Ленинградской, Кировской и Новгородской областях.
Розничный бизнес ИКЕА в России остается на паузе, многих сотрудников ждет сокращение.
В России 17 магазинов и 14 торговых центров IKEA.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,4 млн+2 718 / сут.
Умерли
380 тыс.+66 / сут.
Выздоровели
17,8 млн+4 528 / сут.
- Мебельная сеть Hoff может купить бизнес IKEA в России
- Госдума одобрила в первом чтении ограничение на вывоз с Камчатки красной икры
- Роспотребнадзор ввёл дополнительные меры из-за риска завоза чумы в Россию
- В ЛНР заявили о срыве вывода мирных жителей с завода «Азот» в Северодонецке
- Путин наградил 239-й гвардейский танковый полк орденом Жукова
- «Закройте рты». Кадыров ответил на слухи о проблемах со здоровьем у Путина
- Рашкин лишился поста главы столичного отделения КПРФ
- Аллергикам рассказали о защите от тополиного пуха
- Власти Запорожья национализировали госпредприятия и госзапасы зерна
- В правительстве укрепление рубля назвали вызовом для экономики
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru