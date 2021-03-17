Сергунина: Московский инновационный кластер объединил более 20 тысяч участников и партнеров

Свыше 20 тысяч организаций зарегистрировались на портале Московского инновационного кластера (МИК). Заммэра Москвы Наталья Сергунина отметила, что 14 тысяч из них работают в Москве, а еще шесть тысяч представляют практически все регионы России.

Заммэра рассказала, что платформа i.moscow была запущена в 2019 году. Ее создали для взаимодействия между бизнесом, разработчиками и стартапами, а также научными учреждениями и Правительством Москвы. Организации могут искать через платформу деловых партнеров, инвесторов и заказчиков, подобрать помещение в аренду или площадку для тестирования продукта. Также появилась возможность подать заявку на участие в акселерационных программах и технологических конкурсах.