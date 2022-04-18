Сбербанк остановил массовые списания украинского разработчика с карт россиян

Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян, в ходе которой украинский разработчик приложений пытался списать средства клиентов банка, накопленных в базе. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.

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«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — приводит слова эксперта РИА Новости.

Кузнецов отметил, что разработчик имел около 50 официальных приложений, в которых продавал легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и другое, пишет «Свободная пресса». Однако компания собирала и хранила данные карт своих клиентов в нарушение требований платежных систем, отмечает РЕН ТВ. По словам зампреда правления Сбербанка, в один день украинский разработчик начал массово списывать деньги по всей накопленной базе данных.

«Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — добавил Кузнецов.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:МошенничествоУкраинаСбербанк
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