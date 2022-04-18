Сбербанк остановил массовые списания украинского разработчика с карт россиян
Сбербанк остановил масштабную атаку на карты россиян, в ходе которой украинский разработчик приложений пытался списать средства клиентов банка, накопленных в базе. Об этом рассказал зампред правления Сбербанка Станислав Кузнецов.
«Почти сразу после начала спецоперации мы остановили массовые списания средств с карт наших клиентов. Причем количество попыток списаний доходило до десятка тысяч в минуту. Наше расследование показало, что эти списания инициировала одна украинская компания — разработчик мобильных приложений», — приводит слова эксперта РИА Новости.
Кузнецов отметил, что разработчик имел около 50 официальных приложений, в которых продавал легальные услуги — подписку на планы питания, фитнес-программы и другое, пишет «Свободная пресса». Однако компания собирала и хранила данные карт своих клиентов в нарушение требований платежных систем, отмечает РЕН ТВ. По словам зампреда правления Сбербанка, в один день украинский разработчик начал массово списывать деньги по всей накопленной базе данных.
«Мы отклонили несколько сотен тысяч попыток списаний», — добавил Кузнецов.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
18,1 млн+10 263 / сут.
Умерли
374 тыс.+233 / сут.
Выздоровели
17,4 млн+16 496 / сут.
- «Шокировал сотрудников»: «Ведомости» сообщили об отъезде топ-менеджера «Сбера» в США
- Центробанк возобновил возможность продавать наличную валюту в банках
- «Радиоточка НСН» разыгрывает винил среди подписчиков
- Вучич обвинил украинские спецслужбы в «минировании» сербских самолетов
- Кадыров заявил о начале «конкретной спецоперации» на Украине
- Сбербанк остановил массовые списания украинского разработчика с карт россиян
- Медведев пообещал костры из шин в городах Европы из-за кризиса
- Песков рассказал об уверенности Путина в успехе нового пуска на космодроме Восточный в 2016 году
- Следственный комитет завел уголовное дело после гибели спасателя из-за выстрела пенсионера
- Зеленский: Можем сражаться с Россией и 10 лет
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru