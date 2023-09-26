Samsung возобновила финансовую поддержку партнеров в РФ
Южнокорейская корпорация Samsung возобновила финансовую поддержку своих партнеров в России, сообщают «Известия».
К ним относятся ритейлеры и дистрибьюторы. Сегодня покупатели все чаще отдают предпочтение смартфонам и другим девайсам из Китая, поэтому Samsung в надежде сохранить позиции в РФ приходится поддерживать импортеров и розницу.
Речь идет о выплате определенного вознаграждения за продажи смартфонов, планшетов и других устройств — премия в размере 1–10% от стоимости закупленного товара.
По словам экспертов, денежная стимуляция российских партнеров окажет положительный эффект на общие продажи гаджетов Samsung.
Ранее стало известно, что смартфоны Samsung вытеснены из топа популярных среди зуммеров, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru