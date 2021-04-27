«Ростех» передал «Калашникову» разработчика стрелкового оружия

«Ростех» передал группе «Калашников» под управление Центральный научно-исследовательский институт точного машиностроения. Он занимается разработкой стрелкового оружия и боевой экипировки. Об этом сообщил РБК со ссылкой на источники в оборонной отрасли.

Российские подлодки снабдят новым оружием

Как отметил один из источников, «Ростех» таким образом пытается форсировать процессы разработки и производства оружия. Также сообщается, что институт точного машиностроения последние несколько лет несет убытки. По информации РБК, сейчас убыток компании составляет 100 миллионов рублей. Последние четыре года институт скрывает свои финансовые показатели.

В «Ростехе» подчеркнули, что речь не идет о передачи акций, компания переходит в доверительное управление. По словам пресс-службы госкорпорации, подобный шаг позволит объединить компетенции двух компаний, специализирующихся на разработке и производстве вооружения, для достижения общих целей.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: flickr.com // Marines
ТЕГИ:ПроизводствоОружиеКонцерн "калашников"Ростех
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры