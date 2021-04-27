«Ростех» передал «Калашникову» разработчика стрелкового оружия

Как отметил один из источников, «Ростех» таким образом пытается форсировать процессы разработки и производства оружия. Также сообщается, что институт точного машиностроения последние несколько лет несет убытки. По информации РБК, сейчас убыток компании составляет 100 миллионов рублей. Последние четыре года институт скрывает свои финансовые показатели.

В «Ростехе» подчеркнули, что речь не идет о передачи акций, компания переходит в доверительное управление. По словам пресс-службы госкорпорации, подобный шаг позволит объединить компетенции двух компаний, специализирующихся на разработке и производстве вооружения, для достижения общих целей.

