Российская «дочка» Google потребовала от материнской компании 10 млрд рублей

Истец попросил признать незаконным перечисление российским подразделением в адрес материнской компании 9,5 миллиарда рублей дивидендов и налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий попросил применять последствия недействительности этих сделок в виде взыскания с корпорации Google 10 миллиардов рублей.

В 2023 году выручка российской «дочки» Google упала до нуля. В 2022-м выручка ООО «Гугл» составляла 24,2 миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

