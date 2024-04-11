Российская «дочка» Google потребовала от материнской компании 10 млрд рублей

Конкурсный управляющий обанкротившегося российского подразделения американской корпорации Google - ООО «Гугл» - направил в Арбитражный суд Москвы требования к материнской компании на 10 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.

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Истец попросил признать незаконным перечисление российским подразделением в адрес материнской компании 9,5 миллиарда рублей дивидендов и налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.

Конкурсный управляющий попросил применять последствия недействительности этих сделок в виде взыскания с корпорации Google 10 миллиардов рублей.

В 2023 году выручка российской «дочки» Google упала до нуля. В 2022-м выручка ООО «Гугл» составляла 24,2 миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: pxhere.com
ТЕГИ:Арбитражный СудкомпанияGoogle

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