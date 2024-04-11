Российская «дочка» Google потребовала от материнской компании 10 млрд рублей
Конкурсный управляющий обанкротившегося российского подразделения американской корпорации Google - ООО «Гугл» - направил в Арбитражный суд Москвы требования к материнской компании на 10 миллиардов рублей. Об этом пишет РИА Новости.
Истец попросил признать незаконным перечисление российским подразделением в адрес материнской компании 9,5 миллиарда рублей дивидендов и налогов на дивиденды в размере 500 миллионов рублей.
Конкурсный управляющий попросил применять последствия недействительности этих сделок в виде взыскания с корпорации Google 10 миллиардов рублей.
В 2023 году выручка российской «дочки» Google упала до нуля. В 2022-м выручка ООО «Гугл» составляла 24,2 миллиарда рублей, отмечает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru