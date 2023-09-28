«АвтоВАЗ» запустил онлайн-продажи Lada по заводской цене

Компания «АвтоВАЗ» запустила продажи автомобилей Lada онлайн по заводской цене. Об этом сообщила пресс-служба предприятия.

Ozon запустил продажу автомобилей

«Онлайн-продажи по заводской цене для покупателя означают возможность приобрести автомобили ... гарантированно по рекомендованной розничной цене и с дополнительной выгодой до 40 000 рублей», — отметили в компании.

Оформление сделки и выдача приобретенного авто будут проходить в одном из дилерских центров АО «Центральная СТО» в Тольятти. По заводской цене доступны модели Lada Granta в комплектации Standart и спортивная версия Drive Active.

При этом обязательное условие для покупки машины отечественного производителя по заводской цене — предоплата в размере 10 тысяч рублей и оформление кредита от «АвтоФинанс Банка» по ставке от 10,5%.

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ФОТО: РИА Новости / Дмитрий Каса
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