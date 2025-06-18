Мантуров: Желающие вернуться в РФ комапнии должны повлиять на отмену санкций
Иностранным компаниям, желающим вернуться на российский рынок, следует поспособствовать отмене санкций против России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.
В кулуарах Петербургского международного экономического форума он указал, что после этого можно будет приступить к обсуждению возвращения.
«Пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», - ответил Мантуров на соответствующий вопрос журналистов.
Ранее результаты опроса Familia показали, что возвращения на российский рынок иностранных брендов ждёт каждый четвёртый россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru