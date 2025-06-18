Мантуров: Желающие вернуться в РФ комапнии должны повлиять на отмену санкций

Иностранным компаниям, желающим вернуться на российский рынок, следует поспособствовать отмене санкций против России. Об этом заявил первый вице-премьер Денис Мантуров.

Мантуров опроверг информацию о возвращени Hyundai и Toyota

В кулуарах Петербургского международного экономического форума он указал, что после этого можно будет приступить к обсуждению возвращения.

«Пусть поспособствуют, чтобы санкции отменили, а потом пусть приходят, и поговорим», - ответил Мантуров на соответствующий вопрос журналистов.

Ранее результаты опроса Familia показали, что возвращения на российский рынок иностранных брендов ждёт каждый четвёртый россиянин, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:Санкции Против РоссииРоссияГосударство и бизнесДенис Мантуров

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