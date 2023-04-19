Концерн Heineken нашёл покупателя для российского бизнеса

Голландский пивоваренный концерн Heineken объявил, что в настоящее время ожидает со стороны российских властей одобрения сделки по продаже бизнеса в России.

Heineken продает бизнес в России

В ежеквартальном отчёте компании говорится, что покупатель российского бизнеса найден, однако кто именно желает приобрести активы не раскрывается.

«В органы власти РФ подана заявка на одобрение сделки. Это всё, что мы можем сказать до завершения процесса», - указали в Heineken.

Ранее американская компания Yum! Brands, которой принадлежит KFC, объявила о завершении сделки по продаже бизнеса в России компании «Смарт Сервис» и заявила об окончательном уходе с российского рынка, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости/Олег Золото
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