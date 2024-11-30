Компания коуча Шабутдинова задолжала более 400 тысяч рублей

По данным «БИР-Аналитик», коучу принадлежит 82,36% в организации. Компания числится как действующая, ее счета не заблокированы. При этом у «Like Центр» обнаружилась задолженность в размере 409 050 рублей.

Аяз Шабутдинов был задержан и отправлен в СИЗО по обвинению в мошенничестве организованной группой либо в особо крупном размере. В разбирательстве учли 113 эпизодов мошенничества. Другие фигуранты дела — генеральный директор компании-продавца обучающих курсов Василий Алексеев и его жена Елена, они скрываются в ОАЭ.

