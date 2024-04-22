Knauf передаст бизнес в РФ под местное управление

Немецкая компания-производитель стройматериалов Knauf передаст свой бизнес в России под управление местного менеджмента. Об этом сообщает DPA со ссылкой на заявление организации.

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«В свете текущих событий... Knauf принял решение расстаться со своим бизнесом в России после более чем 30 лет работы в этой стране», — отметили в компании.

Knauf планирует передать российский бизнес местным управленцам, чтобы сохранить рабочие места свыше 4 тысяч сотрудников. Для такого шага компании необходимо получить согласие со стороны российских ведомств.

Ранее Украина внесла Knauf в список «спонсоров войны» из-за продолжающейся работы с Россией, пишет RT.

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ФОТО: РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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