Knauf передаст бизнес в РФ под местное управление

«В свете текущих событий... Knauf принял решение расстаться со своим бизнесом в России после более чем 30 лет работы в этой стране», — отметили в компании.

Knauf планирует передать российский бизнес местным управленцам, чтобы сохранить рабочие места свыше 4 тысяч сотрудников. Для такого шага компании необходимо получить согласие со стороны российских ведомств.

Ранее Украина внесла Knauf в список «спонсоров войны» из-за продолжающейся работы с Россией, пишет RT.

