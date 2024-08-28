Knauf: Компания еще не покинула РФ
28 августа 202400:18
Производитель стройматериалов Knauf из Германии до сих пор не покинул рынок России, сообщает издание Table.Media со ссылкой на представителя компании.
Решение об уходе положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от российских властей. Дату завершения передачи российского подразделения компания назвать не может.
Ранее стало известно, что в ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru