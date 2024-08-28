Knauf: Компания еще не покинула РФ

Решение об уходе положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от российских властей. Дату завершения передачи российского подразделения компания назвать не может.

Ранее стало известно, что в ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

