Knauf: Компания еще не покинула РФ

Производитель стройматериалов Knauf из Германии до сих пор не покинул рынок России, сообщает издание Table.Media со ссылкой на представителя компании.

Knauf передаст бизнес в РФ под местное управление

Решение об уходе положило начало процессу, длительность которого будет, во многом, зависеть от российских властей. Дату завершения передачи российского подразделения компания назвать не может.

Ранее стало известно, что в ФРГ расследуют сообщения об участии Knauf в восстановлении Мариуполя, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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