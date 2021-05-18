Нефинансовые меры поддержки бизнеса пользуются стабильно высоким спросом в Москве
Председатель комиссии Мосгордумы по предпринимательству, инновационному развитию и информационным технологиям Валерий Головченко заявил, что в столице существует высокий спрос на нефинансовые меры поддержки малого бизнеса, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
По его словам, из 25 тысяч обращений в ГБУ «Малый бизнес Москвы» 33% касались обучения, участия в мероприятиях, выставках, запросов на общение с коллегами.
Депутат рассказал, что вторыми по популярности являются консультации по вопросам регистрации бизнеса, а также бесплатная помощь в формировании пакета документов - таких запросов от начинающих предпринимателей в первом квартале текущего года было более трёх тысяч или 12% от общего числа обращений.
Председатель профильной комиссии отметил, что московские бизнесмены также консультировались по вопросам оптимального налогового режима и формированию деклараций в упрощенном режимов, а 11,7% от общего числа запросов составили финансовые меры поддержки.
«Город сегодня предоставляет множество вариантов субсидий, компенсирует различные виды расходов - это и лизинговые платежи, и выставочная деятельность, и онлайн-реклама, и расходы на коммунальные услуги, и компенсация франчайзинговых платежей - есть из чего выбрать», - уточнил депутат.
Головченко напомнил, что обратиться в ГБУ «Малый бизнес Москвы» можно как лично, с помощью действующей в столице сети центров услуг для бизнеса, так и онлайн, посредством портале mbm.mos.ru. Кроме того, работает кол-центр - звонки принимаются по телефону: 8(495) 225-14-14.
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