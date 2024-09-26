Интернет-магазин «Плеер.ру» прекратил работу

«По техническим причинам магазин и отдел клиентской поддержки не работают!» — говорится в сообщении.

Также закрыта единственная физическая точка «Плеер.ру» в Москве.

Как сообщает издание Shopper’s со ссылкой на источник, менеджеры ретейлера «уволились одним днем».

Интернет-магазин «Плеер.ру» был создан в 2001 году и был одним из старейших в России. В 2019-м магазин приостанавливал свою деятельность, когда суд признал владеющую им компанию виновной в неиспользовании онлайн-касс и махинациях с чеками.

