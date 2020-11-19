Илон Маск стал третьим в списке самых богатых людей в мире
Гендиректор SpaceX и Tesla Илон Маск вышел на третье место в глобальном рейтинге миллиардеров. Об этом пишет Bloomberg.
Сообщается, что за день состояние Маска увеличилось до 7,6 млрд долларов, дойдя до отметки в 120 млрд. Таким образом Маск обогнал основателя Facebook Марка Цукерберга (103 млрд долларов), который занял четвертую строчку в списке миллиардеров.
На втором месте оказался основатель Microsoft Билл Гейтс, его состояние составляет 128 млрд, на первом – создатель Amazon Джефф Безос с состоянием 183 млрд долларов, пишет «Свободная пресса».
Состояние Маска увеличилось после новостей о том, что акции Tesla войдут в индекс S&P 500. К закрытию торгов 18 ноября стоимость акций достигла отметки 486,64 долларов за бумагу и выросла на 10,2%.
Маск основал Tesla Motors в 2003 году. Компания занимается производством электромобилей и солнечных батарей.
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