Евтушенков не знает о планах покупки IKEA «Системой»

Сотрудники российской инвестиционной компании АФК «Система» могли вести переговоры о приобретении российских активов основанной в Швеции нидерландской производственно-рознично торговой группы IKEA, однако о конкретике речи пока нет. Об этом сообщил основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков.

Он пояснил изданию NEWS.ru, что в структуре АФК работают более 200 тысяч человек, поэтому за всех невозможно отвечать. Евтушенков не исключил, что какой-то из дивизионов компании мог вести такого рода переговоры.