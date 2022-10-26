Евтушенков не знает о планах покупки IKEA «Системой»

Сотрудники российской инвестиционной компании АФК «Система» могли вести переговоры о приобретении российских активов основанной в Швеции нидерландской производственно-рознично торговой группы IKEA, однако о конкретике речи пока нет. Об этом сообщил основной владелец «Системы» Владимир Евтушенков.

Он пояснил изданию NEWS.ru, что в структуре АФК работают более 200 тысяч человек, поэтому за всех невозможно отвечать. Евтушенков не исключил, что какой-то из дивизионов компании мог вести такого рода переговоры.

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Так миллиардер прокомментировал утверждение источника РБК о том, что «Система» может быть одним из потенциальных покупателей заводов IKEA на территории России.

Издание также называло среди возможных покупателей группу строительных компаний ПИК и австрийский концерн Kronospan. В ПИК уже опровергли это утверждение. Сама IKEA до сих пор держит в секрете решение о продаже своих производств в РФ.

Между тем, знаменитые фрикадельки с брусничным соусом из IKEA скоро появятся в кулинарии Metro, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН». Об этом объявила группа «Черкизово».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:БрендПроизводствоБизнес
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